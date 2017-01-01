Армія Асада штурмує Ідліб, 66 загиблих

Серед постраждалих щонайменше 19 мирних жителів

У сирійській провінції Ідліб у результаті зіткнень повстанців і сил урядового режиму загинули 66 осіб. Про це заявили в сирійській обсерваторії з прав людини, повідомляє AFP. «Зіткнення, головним чином, джихадистських і повстанських бійців з силами режиму, що підтримуються російськими бойовими літаками, призвели до смерті 66 осіб на



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Серед постраждалих щонайменше 19 мирних жителів

У сирійській провінції Ідліб у результаті зіткнень повстанців і сил урядового режиму загинули 66 осіб.

Про це заявили в сирійській обсерваторії з прав людини, повідомляє AFP.

«Зіткнення, головним чином, джихадистських і повстанських бійців з силами режиму, що підтримуються російськими бойовими літаками, призвели до смерті 66 осіб на околиці сирійської північно-західної провінції Ідліб», - йдеться в повідомленні.

Серед постраждалих щонайменше 19 мирних жителів, 27 солдатів і членів союзних напіввійськових підрозділів, а також 20 антиурядових комбатантів з ісламістських повстанських угрупувань колишнього адмірала Аль-Каїди Фатех аль-Шама.

Зазначається, що новий спалах насильства в цьому районі сигналізував початковий етап великої урядової операції в Ідліб - єдиній провінції в країні, яка не перебуває під контролем режиму Башара Асада.