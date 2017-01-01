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    Армія Асада штурмує Ідліб, 66 загиблих

    Серед постраждалих щонайменше 19 мирних жителів
    У сирійській провінції Ідліб у результаті зіткнень повстанців і сил урядового режиму загинули 66 осіб. Про це заявили в сирійській обсерваторії з прав людини, повідомляє AFP. «Зіткнення, головним чином, джихадистських і повстанських бійців з силами режиму, що підтримуються російськими бойовими літаками, призвели до смерті 66 осіб на
    • Сьогодні, 14:34
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    Серед постраждалих щонайменше 19 мирних жителів

    У сирійській провінції Ідліб у результаті зіткнень повстанців і сил урядового режиму загинули 66 осіб.

    Про це заявили в сирійській обсерваторії з прав людини, повідомляє AFP.

    «Зіткнення, головним чином, джихадистських і повстанських бійців з силами режиму, що підтримуються російськими бойовими літаками, призвели до смерті 66 осіб на околиці сирійської північно-західної провінції Ідліб», - йдеться в повідомленні.

    Серед постраждалих щонайменше 19 мирних жителів, 27 солдатів і членів союзних напіввійськових підрозділів, а також 20 антиурядових комбатантів з ісламістських повстанських угрупувань колишнього адмірала Аль-Каїди Фатех аль-Шама.

    Зазначається, що новий спалах насильства в цьому районі сигналізував початковий етап великої урядової операції в Ідліб - єдиній провінції в країні, яка не перебуває під контролем режиму Башара Асада.

     

    Сирія армія Башар Асад
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