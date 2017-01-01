Армія Асада встановила контроль над Західною Гутою біля Дамаска

Анклав Західна Гута є останнім повстанським бастіоном, розташованим упритул до Дамаска

Урядові сили Сирії встановили контроль над районом Західна Гута, який фактично є південно-західною околицею сирійської столиці Дамаска. Про це повідомляє «Радіо Свобода». За даними спостерігачів, зараз тривають переговори щодо евакуації бійців антиурядових підрозділів до контрольованих повстанцями районів північно-західної



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Анклав Західна Гута є останнім повстанським бастіоном, розташованим упритул до Дамаска

Урядові сили Сирії встановили контроль над районом Західна Гута, який фактично є південно-західною околицею сирійської столиці Дамаска.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

За даними спостерігачів, зараз тривають переговори щодо евакуації бійців антиурядових підрозділів до контрольованих повстанцями районів північно-західної провінції Ідліб.

Урядові сили Сирії разом із союзниками, зокрема, іранцями, протистоять сотням сунітів і бійців опозиційної Вільної сирійської армії. Аналітики вважають, що ця група складається переважно з місцевих жителів.

Анклав Західна Гута є останнім повстанським бастіоном, розташованим упритул до Дамаска.

Війна в Сирії розпочалася у березні 2011 року, коли мирні демонстрації протесту переросли в збройний конфлікт після того, як військові відкрили вогонь по демонстрантах.

За даними ООН, під час конфлікту загинуло більше 400 тисяч осіб, понад 10 мільйонів були змушені залишити свої домівки. 4,8 мільйона людей знайшли притулок за межами країни.