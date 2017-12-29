Асад призначив нових міністрів оборони, промисловості та інформації

Міністерство оборони Сирії, згідно з указом Башара Асада, очолив начальник Генштабу сирійської армії Алі Абдулла Айюб

Президент Сирії Башар Асад 1 січня 2018 року призначив нових міністрів оборони, промисловості та інформації. Про це повідомило місцеве інформагентство SANA. Силове відомство республіки очолив начальник Генштабу сирійської армії Алі Абдулла Айюб. На цій посаді він змінив Фахда Джасема аль-Фрейджа, який керував міноборони останні п'ять років. Новим



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Башар Асад

Міністерство оборони Сирії, згідно з указом Башара Асада, очолив начальник Генштабу сирійської армії Алі Абдулла Айюб

Президент Сирії Башар Асад 1 січня 2018 року призначив нових міністрів оборони, промисловості та інформації. Про це повідомило місцеве інформагентство SANA.

Силове відомство республіки очолив начальник Генштабу сирійської армії Алі Абдулла Айюб. На цій посаді він змінив Фахда Джасема аль-Фрейджа, який керував міноборони останні п'ять років.

Новим міністром промисловості став Мухаммед Мазен Алі Юсеф, який керував раніше центральним контрольним апаратом при уряді республіки.

Пост міністра інформації зайняв Імад Абдалла Сарра, який працював генеральним директором сирійського Держтелерадіо і керівником телестанції «Аль-Іхбарія».

Асад керує Сирією з липня 2000 року. У 2011 році в Сирії почався військовий конфлікт, у якому беруть участь урядові війська, опозиціонери, радикальні ісламісти, курди, бойовики «Ісламської держави», міжнародна коаліція на чолі з США і війська РФ.

