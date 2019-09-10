Асоціація адвокатів попередила Раду про недоліки законопроекту №1008



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НААУ закликала Комітет ВР провести обговорення положень законопроекту №1008 з представниками Національної асоціації адвокатів України

Законопроект №1008 жодного обговорення за участю адвокатури не проходив

Національна асоціація адвокатів України звернулася до Комітету Верховної Ради з питань правової політики з приводу законопроекту «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» (реєстраційний номер 1008).

Про це 10 вересня повідомляється на сайті Асоціації.

Зазначається, що законопроектом пропонується зміна моделі формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів як органу суддівського врядування та зміна порядку звільнення членів Вищої ради правосуддя. При цьому адвокатуру як недержавний конституційний інститут виключено з кола суб’єктів призначення членів ВККС та звільнення членів ВРП відповідно.

Пропоновані законопроектом №1008 зміни формування ВККС, як зауважується, зокрема, призведуть до втрати права адвокатури як недержавного незалежного конституційного інституту обирати двох представників до складу ВККС.

«Право адвокатури на участь у формуванні органу суддівського врядування відповідає європейським практикам та надає адвокатурі як суспільному, незалежному від держави інституту можливість делегувати адвокатів до роботи у суддівському самоврядуванні», - ідеться у листі голови НААУ Лідії Ізовітової до голови парламентського комітету з питань правової політики.

НААУ наголошує на тому, що зміни до закону, який регулює діяльність адвокатури, потребують консультацій з Національною асоціацією адвокатів України. Такий імператив установлений міжнародними стандартами, зокрема Основними принципами ООН про роль юристів та численними інтервенційними листами Ради правничих та адвокатських товариств Європи, які були скеровані до керівництва України впродовж 2016-2018 років у ході судової реформи. Законопроект №1008 жодного обговорення за участю адвокатури не проходив, що містить порушення згаданих міжнародних рекомендацій.

Адвокатура є незалежним від держави суспільним інститутом, основна місія якого – захист конституційних прав і свобод людини і громадянина. «Виключення адвокатури з кола суб’єктів формування ВККС, яке передбачено законопроектом №1008, означатиме нівелювання ролі адвокатури у системі правосуддя», - ідеться у листі НААУ.

Окрім того, пропонована модель формування ВККС обмежує права і порушує міжнародні стандарти не тільки адвокатського самоврядування, але і суддівського врядування. Європейською хартією про статус суддів передбачено, що незалежний орган суддівського урядування має складатися з щонайменше половини суддів, які обираються самими суддями.

НААУ закликала Комітет ВР провести обговорення положень законопроекту №1008 з представниками Національної асоціації адвокатів України, яка, за законом, представляє адвокатуру у відносинах з органами влади, та утриматися від погодження змін до законодавства, яке звужує роль адвокатури як важливого компонента розбудови правової держави.