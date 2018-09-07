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    Austrian Airlines збільшує кількість рейсів Київ-Відень

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    Austrian Airlines збільшує кількість рейсів Київ-Відень

    У деякі дні Austrian Airlines буде літати на лінії Київ-Відень по три рази

    Авіакомпанія Austrian Airlines розширить свою присутність на маршруті Київ-Відень в зимовому сезоні навігації 2018/2019, який почнеться 28 жовтня.

    Авіакомпанія має намір виконувати між столицями України та Австрії до 16 рейсів на тиждень, в той час як зараз авіаперевізник літає 13 разів на тиждень. Порівняно з минулим зимовим сезоном 2017/2018, в цьому зимовому сезоні число польотів буде збільшено на п'ять на тиждень.

    Опублікований розклад передбачає, що в деякі дні Austrian Airlines буде літати на лінії Київ-Відень по три рази.

    Збільшення числа рейсів до Києва відбудеться на тлі стратегії авіакомпанії щодо значного розширення присутності в Європі.

    До слова, авіакомпанія flydubai, що виконує рейси з Дубая (ОАЕ) в аеропорт Київ ім. Сікорського («Жуляни»), з 28 жовтня переведе їх в аеропорт «Бориспіль».

    Джерело: avianews.com

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