Авіакомпанія flydubai змінює аеропорт та збільшує кількість польотів з України



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Літак авіакомпанії flyduba

З 2 жовтня щодня будуть доступні по два рейси між Києвом та Дубаї

Авіакомпанія flydubai, що виконує рейси з Дубая (ОАЕ) в аеропорт Київ ім. Сікорського («Жуляни»), з 28 жовтня переведе їх в аеропорт «Бориспіль».

Про це «Інтерфакс-Україна» повідомили в компанії.

«Україна залишається важливим ринком для компанії. З 2 жовтня щодня будуть доступні по два рейси між Києвом та Дубаї», - йдеться в повідомленні.

Передбачається, що перехід до «Борисполя» і подвоєння частоти дозволить краще реалізувати можливості авіаційного хаба Дубая.

На маршруті буде використовуватися новий літак Boeing 737 MAX 8. Крім цього, продовжиться дія код-шерінгової програми з Emirates.

Нагадаємо, що flydubai почала польоти в Україну в 2013 році і зараз пропонує 17 щотижневих рейсів з Києва та Одеси в Дубай.

Також повідомлялося, що еміратська авіакомпанія flydubai розглядає варіант запуску рейсів в аеропорти Львова, Харкова, Дніпра та Запоріжжя.