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    Авіакомпанія flydubai змінює аеропорт та збільшує кількість польотів з України

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    Літак&nbsp;авіакомпанії flyduba - Авіакомпанія flydubai змінює аеропорт та збільшує кількість польотів з України
    Літак авіакомпанії flyduba

    З 2 жовтня щодня будуть доступні по два рейси між Києвом та Дубаї

    Авіакомпанія flydubai, що виконує рейси з Дубая (ОАЕ) в аеропорт Київ ім. Сікорського («Жуляни»), з 28 жовтня переведе їх в аеропорт «Бориспіль».

    Про це «Інтерфакс-Україна» повідомили в компанії.

    «Україна залишається важливим ринком для компанії. З 2 жовтня щодня будуть доступні по два рейси між Києвом та Дубаї», - йдеться в повідомленні.

    Передбачається, що перехід до «Борисполя» і подвоєння частоти дозволить краще реалізувати можливості авіаційного хаба Дубая.

    На маршруті буде використовуватися новий літак Boeing 737 MAX 8. Крім цього, продовжиться дія код-шерінгової програми з Emirates.

    Нагадаємо, що flydubai почала польоти в Україну в 2013 році і зараз пропонує 17 щотижневих рейсів з Києва та Одеси в Дубай.

    Також повідомлялося, що еміратська авіакомпанія flydubai розглядає варіант запуску рейсів в аеропорти Львова, Харкова, Дніпра та Запоріжжя.

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