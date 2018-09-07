Авіакомпанія flydubai змінює аеропорт та збільшує кількість польотів з України
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З 2 жовтня щодня будуть доступні по два рейси між Києвом та Дубаї
Авіакомпанія flydubai, що виконує рейси з Дубая (ОАЕ) в аеропорт Київ ім. Сікорського («Жуляни»), з 28 жовтня переведе їх в аеропорт «Бориспіль».
Про це «Інтерфакс-Україна» повідомили в компанії.
«Україна залишається важливим ринком для компанії. З 2 жовтня щодня будуть доступні по два рейси між Києвом та Дубаї», - йдеться в повідомленні.
Передбачається, що перехід до «Борисполя» і подвоєння частоти дозволить краще реалізувати можливості авіаційного хаба Дубая.
На маршруті буде використовуватися новий літак Boeing 737 MAX 8. Крім цього, продовжиться дія код-шерінгової програми з Emirates.
Нагадаємо, що flydubai почала польоти в Україну в 2013 році і зараз пропонує 17 щотижневих рейсів з Києва та Одеси в Дубай.
Також повідомлялося, що еміратська авіакомпанія flydubai розглядає варіант запуску рейсів в аеропорти Львова, Харкова, Дніпра та Запоріжжя.