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    Аваков нагородив 65 працівників карного розшуку зброєю

    Відомчі заохочувальні відзнаки МВС «Вогнепальна зброя» отримали розшуковці територіальних підрозділів Нацполіції
    На підставі наказу глави МВС Арсена Авакова 65 працівників карного розшуку Нацполіції отримали відзнаки у вигляді бойової зброї. Про це 28 квітня у Twitter повідомив голова Нацполіції Серій Князєв. «65 оперів карного розшуку наказом Арсена Авакова нагороджені найкращою відзнакою: бойовою зброєю. Більшість добре знаю – rожен у свій час
    • Вчора, 23:00
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    Відомчі заохочувальні відзнаки МВС «Вогнепальна зброя» отримали розшуковці територіальних підрозділів Нацполіції

    На підставі наказу глави МВС Арсена Авакова 65 працівників карного розшуку Нацполіції отримали відзнаки у вигляді бойової зброї.

    Про це 28 квітня у Twitter повідомив голова Нацполіції Серій Князєв.

    «65 оперів карного розшуку наказом Арсена Авакова нагороджені найкращою відзнакою: бойовою зброєю. Більшість добре знаю – rожен у свій час переміг у своїх регіонах особливо небезпечних злочинців. В очах побачив спокійну впевненість, у декого – хитрість. Переконався – впораємося, переможемо», – зазначив Серій Князєв. 

    Як зазначили у департаменті комунікації МВС, відомчі заохочувальні відзнаки МВС «Вогнепальна зброя» отримали розшуковці територіальних підрозділів Нацполіції.

    «Всередині країни триває війна з криміналітетом, і ви маєте залишатися сильною бойовою одиницею», — сказав Князєв.

    МВС зброя Twitter
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