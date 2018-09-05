Аваков розповів, коли в Україні запрацює система нової авіабезпеки



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Фото: МВС України Вертолітні підрозділи жандармерії в Туреччині

Система авіаційної безпеки буде поєднувати всі підрозділи МВС

Під час візиту до Туреччини та ознайомлення з роботою вертолітних підрозділів жандармерії країни міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що вже в цьому році в Україні почнеться розгортання системи авіаційної безпеки.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

«Зараз у нас починаються перші поставки французьких гелікоптерів. І вже за три роки запрацює система авіаційної безпеки з повним переліком послуг. Тобто ми не будемо ділити на поліцейські вертольоти, вертольоти для гвардії і так далі. Система авіаційної безпеки буде поєднувати всі наші підрозділи. І, у випадку небезпеки, вони будуть допомагати одне одному. Це досвід передових країн», - сказав Аваков.

Міністр зазначив, що нова система дозволить вирішити низку проблемних питань.

«У нас поки немає системи санітарної авіації. Але ми зможемо це реалізувати. Система допомоги на воді, під час стихійних лих, система слідкування за злочинцями, а також моніторинг ситуації на кордоні. Це все вдасться втілити у життя. Це мета, до якої ми прагнемо. Це значно підвищить систему безпеки країни», - підкреслив він.