Авакова допитали у справі щодо можливого замаху на Януковича



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Глава МВС не приходив на допит, а його відвідав слідчий Генпрокуратури

Начальник управління спецрозслідування Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк повідомив, що допит Авакова відбувся 5 квітня

Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова допитали в рамках справи про можливий замах на колишнього президента Віктора Януковича в 2014 році.

Про це повідомив «Інтерфакс-Україна» начальник управління спецрозслідування Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк.

«Арсена Авакова допитали 5 квітня», - сказав Горбатюк у п'ятницю.

При цьому він уточнив, що глава МВС не приходив на допит, а його відвідав слідчий Генпрокуратури.

Як повідомлялося, Янукович, його захист у судовому процесі про держзраду, а також кілька свідків заявили про підготовлюваний на нього замах у лютому 2014 року. Так, екс-охоронець колишнього президента Сергій Бернацький стверджував, що Янукович планував відвідати 22 лютого 2014 року «З'їзд депутатів всіх рівнів» у Харкові, однак служба безпеки президента прийняла рішення скасувати відвідування з'їзду в зв'язку з інформацією про підготовку на нього замаху.

У 2017 році начальник Управління державної охорони (УДО) Валерій Гелетей в інтерв'ю «Сегодня» заявив, що жоден факт замаху на екс-президента Януковича не було встановлено. «У рамках проведеного раніше службового розслідування жоден факт замаху встановлений не був. Були опитані всі військовослужбовці УДО, які перебували у складі останніх кортежів Януковича та відмовилися залишати територію України разом з ним, - ніхто не заявив про якісь замахи», - розповів Гелетей.

У грудні 2018 року стало відомо, що Генпрокуратура України має намір допитати Авакова у рамках справи про можливий замах на Януковича в 2014 році.