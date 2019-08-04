Авіакомпанії світу в 2018 році перевезли 4,4 млрд людей



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Найбільшим авіаційним альянсом за підсумком 2018 року залишилось Star Alliance

Авіакомпанії світу в 2018 році збільшили перевезення на 6,9% щодо показника 2017 року, до 4,4 млрд чоловік.

Про це повідомила Міжнародна асоціація повітряного транспорту (ІАТА).

Цифри близькі до прогнозу організації, зробленому в кінці 2017 року: пасажиропотік очікувався в обсязі 4,3 млрд чоловік, динаміка - на рівні плюс 6%.

Зайнятість крісел, за даними IATA, склала рекордні 81,9%.

Найбільша частка ринку перевезень, як і раніше, у авіакомпаній Азіатсько-Тихоокеанського регіону - 37,1% (1,6 млрд пасажирів, зростання до 2017 року на 9,2%), друге місце з часткою 26,2% займають європейські компанії (1,1 млрд пасажирів, + 6,6%), третє, з часткою 22,6%, - північноамериканські (989,4 млн пасажирів, + 4,8%).

IATA також відзначає триваючий розвиток лоукост-сегмента: 52 з 290 авіакомпаній-членів асоціації класифікують себе саме як лоукостери.

Найбільшим авіаційним альянсом за підсумком 2018 року залишилось Star Alliance (частка ринку - майже 22%), за ним слідують SkyTeam (18,8%) і Оneworld (15,4%).

Найбільшими авіакомпаніями по пасажиро-кілометрів стали:

American Airlines - 330,6 млрд;

Delta Airlines - 330 млрд;

United Airlines - 329,6 млрд;

Emirates - 302,3 млрд;

Southwest Airlines - 214,6 млрд.

Найбільш активно міжнародні перельоти здійснювали громадяни:

Великої Британії - 126,2 млн. пасажирів;

США - 111,5 млн пасажирів;

КНР - 97 млн пасажирів;

Німеччині - 94,3 млн пасажирів;

Франції - 59,8 млн пасажирів.