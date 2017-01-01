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    Авіакомпанія Bulgaria Air відсьогодні літатиме до Одеси

    22 грудня виліт із Софії заплановано о 19:05, прибуття до Одеси – о 20:30
    Сьогодні, 22 грудня, болгарська авіакомпанія Bulgaria Air відкриває регулярні рейси із Софії до Одеси. Про це повідомили в прес-службі компанії. Польоти заплановані двічі на тиждень – у п'ятницю та неділю. Тривалість польоту – 1 година 20 хвилин. Виліт із Софії заплановано о 19:05, прибуття до Одеси – о 20:30. Виліт із Одеси
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    Літак Bulgaria Air

    22 грудня виліт із Софії заплановано о 19:05, прибуття до Одеси – о 20:30

    Сьогодні, 22 грудня, болгарська авіакомпанія Bulgaria Air відкриває регулярні рейси із Софії до Одеси.

    Про це повідомили в прес-службі компанії.

    Польоти заплановані двічі на тиждень – у п'ятницю та неділю.

    Тривалість польоту – 1 година 20 хвилин.

    Виліт із Софії заплановано о 19:05, прибуття до Одеси – о 20:30. Виліт із Одеси – о 21:20, приліт до Софії – о 22:40.

    На маршруті працюватимуть лайнери бразильського виробництва Embraer E190.

    Ініціатива відкриття нової повітряної лінії належить віце-прем'єру Болгарії Валерію Симеонову, який має намір взяти участь у першому польоті на чолі урядової делегації.

    Мета відкриття нової лінії – забезпечити представникам болгарської діаспори можливість швидкої подорожі на історичну батьківщину.

    Окрім того, в керівництві авіапідприємства сподіваються на затребуваність напрямків в українців, які зможуть швидко дістатися до всесвітньо відомих чорноморських оздоровниць Болгарії.

    Довідка: Bulgaria Air – флагман цивільної авіації Болгарії, орієнтований на виконання рейсів на короткі й середні дистанції до країн Європи, Росії та держав Близького Сходу.

    Флот авіапідприємства налічує 10 літаків (п'ять «Ейрбасів», чотири «Ембраєри» і один «Авро» в компонуванні «бізнес-джет»). Місткість зазначених машин – від 26 до 140 крісел.

     

    Джерело: УНІАН

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