Авіакомпанія Bulgaria Air відсьогодні літатиме до Одеси

22 грудня виліт із Софії заплановано о 19:05, прибуття до Одеси – о 20:30

Сьогодні, 22 грудня, болгарська авіакомпанія Bulgaria Air відкриває регулярні рейси із Софії до Одеси. Про це повідомили в прес-службі компанії. Польоти заплановані двічі на тиждень – у п'ятницю та неділю. Тривалість польоту – 1 година 20 хвилин. Виліт із Софії заплановано о 19:05, прибуття до Одеси – о 20:30. Виліт із Одеси



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Літак Bulgaria Air

22 грудня виліт із Софії заплановано о 19:05, прибуття до Одеси – о 20:30

Сьогодні, 22 грудня, болгарська авіакомпанія Bulgaria Air відкриває регулярні рейси із Софії до Одеси.

Про це повідомили в прес-службі компанії.

Польоти заплановані двічі на тиждень – у п'ятницю та неділю.

Тривалість польоту – 1 година 20 хвилин.

Виліт із Софії заплановано о 19:05, прибуття до Одеси – о 20:30. Виліт із Одеси – о 21:20, приліт до Софії – о 22:40.

На маршруті працюватимуть лайнери бразильського виробництва Embraer E190.

Ініціатива відкриття нової повітряної лінії належить віце-прем'єру Болгарії Валерію Симеонову, який має намір взяти участь у першому польоті на чолі урядової делегації.

Мета відкриття нової лінії – забезпечити представникам болгарської діаспори можливість швидкої подорожі на історичну батьківщину.

Окрім того, в керівництві авіапідприємства сподіваються на затребуваність напрямків в українців, які зможуть швидко дістатися до всесвітньо відомих чорноморських оздоровниць Болгарії.

Довідка: Bulgaria Air – флагман цивільної авіації Болгарії, орієнтований на виконання рейсів на короткі й середні дистанції до країн Європи, Росії та держав Близького Сходу.

Флот авіапідприємства налічує 10 літаків (п'ять «Ейрбасів», чотири «Ембраєри» і один «Авро» в компонуванні «бізнес-джет»). Місткість зазначених машин – від 26 до 140 крісел.

Джерело: УНІАН