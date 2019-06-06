Авіакомпанію Yanair тимчасово позбавили права на перельоти



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Виявлено ряд зауважень в організації діяльності Yanair, які можуть негативно вплинути на безпеку польотів

В Україні авіакомпанію Yanair тимчасово позбавили права на перельоти через неналежний рівень безпеки.

Про це повідомляє Державна авіаційна служба.

Повідомляється, що за результатами комплексної інспекційної перевірки авіакомпанії Yanair виявлено ряд зауважень (частина з яких критичні) в організації діяльності перевізника, які можуть негативно вплинути на безпеку польотів.

У зв'язку з цим Державіаслужба прийняла рішення про припинення сертифіката експлуатанта авіакомпанії Yanair з 03:00 7 червня.

Зазначено, що сертифікат авіакомпанії може бути відновлено після усунення недоліків та на підставі висновків акта інспекційної перевірки, яка буде свідчити про здібності авіаперевізника забезпечувати належний рівень безпеки.

Нагадаємо, в Україні з березня 2019 року вступили в силу нові правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу. Згідно з новими правилами, є одним з основних нововведень документа стала відмова від обов'язкової безкоштовної норми багажу. Фактично, Державіаслужба узаконила сформоване статус-кво, коли авіакомпанії продавали квитки з України за безбагажным тарифами.