Австралійський школяр-фанат Apple зламав сервери компанії



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У суді школяр визнав провину у зломі серверів американської компанії

16-річного підлітка з Мельбурна звинуватили у зломі серверів Apple: він протягом року кілька разів підключався до внутрішніх систем компанії та завантажив близько 90 ГБ даних. Зокрема він отримав доступ до акаунтів користувачів, але в Apple заявили, що під час інциденту витоку особистих даних не сталося.

Про це повідомляє The Verge

Представники компанії розповіли, що під час злому помітили неавторизований доступ у внутрішні системи, після чого звернулися в ФБР, яке в свою чергу передало справу австралійської поліції.

Наразі невідомо, як саме хакер зламав сервера Apple: за допомогою старих інструментів і дірок в безпеці, або він знайшов щось нове.

Під час обшуку у підлітка вилучили два ноутбуки, смартфон і жорсткий диск. На одному з пристроїв поліція виявила теку «hacky hack hack» — там він зберігав всі завантажені з серверів Apple дані. Також хлопець хвалився своїми успіхами в WhatsApp.

У суді школяр визнав провину у зломі серверів американської компанії. Водночас він заявив, що зробив це з любові до Apple, адже захоплювався її продуктами та мріяв працювати там.

Вирок хакеру мають винести у вересні 2018 року.