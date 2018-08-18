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    Австралійський школяр-фанат Apple зламав сервери компанії

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    Австралійський школяр-фанат Apple зламав сервери компанії

    У суді школяр визнав провину у зломі серверів американської компанії

    16-річного підлітка з Мельбурна звинуватили у зломі серверів Apple: він протягом року кілька разів підключався до внутрішніх систем компанії та завантажив близько 90 ГБ даних. Зокрема він отримав доступ до акаунтів користувачів, але в Apple заявили, що під час інциденту витоку особистих даних не сталося.

    Про це повідомляє The Verge

    Представники компанії розповіли, що під час злому помітили неавторизований доступ у внутрішні системи, після чого звернулися в ФБР, яке в свою чергу передало справу австралійської поліції.

    Наразі невідомо, як саме хакер зламав сервера Apple: за допомогою старих інструментів і дірок в безпеці, або він знайшов щось нове.

    Під час обшуку у підлітка вилучили два ноутбуки, смартфон і жорсткий диск. На одному з пристроїв поліція виявила теку «hacky hack hack» — там він зберігав всі завантажені з серверів Apple дані. Також хлопець хвалився своїми успіхами в WhatsApp.

    У суді школяр визнав провину у зломі серверів американської компанії. Водночас він заявив, що зробив це з любові до Apple, адже захоплювався її продуктами та мріяв працювати там.

    Вирок хакеру мають винести у вересні 2018 року.

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