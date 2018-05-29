Австрія заставить мігрантів вивчити німецьку, скоротивши виплати на 300 євро

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Скласти іспит із німецької мови коштує 1 тисячу євро

Уряд Австрійської республіки заявив про наміри ввести обмеження на щомісячні соціальні виплати для мігрантів, які не знають німецької мови, на рівні 563 євро.

Про це повідомляє видання EU Observer.

При цьому мігранти зберігають можливість отримувати максимальний рівень щомісячної допомоги розміром у 863 євро, якщо складуть іспит із німецької мови. Складання такого екзамену коштує 1 тисячу євро.

Таке рішення може спричинити протиріччя між Віднем і Брюсселем, оскільки норми ЄС передбачають рівне ставлення до всіх мігрантів без дискримінації по окремим ознакам.

Нагадаємо, канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що сили європейської прикордонної служби Frontex необхідно задіяти безпосередньо в країнах Африки, щоб зупинити нелегальну міграцію в Європу.