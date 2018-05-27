Канцлер Австрії запропонував направити прикордонників ЄС в Африку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Себастьян Курц

Чисельність європейської прикордонної служби Frontex слід достроково збільшити до 10 тисяч осіб, заявив Себастьян Курц

Щоб зупинити нелегальну міграцію в Європу, сили європейської прикордонної служби Frontex необхідно задіяти безпосередньо в країнах Африки, вважає канцлер Австрії Себастьян Курц.

«Новий політичний мандат повинен дозволити Frontex працювати в третіх країнах за згодою місцевої влади», - заявив Курц в інтерв'ю німецькому тижневику Welt am Sonntag, опублікованому в неділю, 27 травня.

На думку Курца, такий захід дозволить «покласти край брудному бізнесу перевізників мігрантів і перешкоджати тому, щоб люди відправлялися на човнах в небезпечний шлях по Середземному морю».

Канцлер Австрії - країни, яка головуватиме в Раді Євросоюзу з липня по грудень 2018 року, - зазначив, що в цілому підтримує пропозицію Єврокомісії збільшити чисельність Frontex до 10 тисячі чоловік, але не згоден з тим, що набір нового персоналу планується вести до кінця 2027 року.

«Це занадто пізно, це повинно відбутися набагато швидше, якщо ми хочемо ефективно припиняти нелегальну міграцію», - підкреслив Курц.

Нагадаємо, міністерство внутрішніх справ Франції має намір у стислі терміни евакуювати всі незаконні табори, де проживають мігранти, у столиці країни.

Джерело: Deutsche Welle