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    Канцлер Австрії запропонував направити прикордонників ЄС в Африку

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    Себастьян Курц - Канцлер Австрії запропонував направити прикордонників ЄС в Африку
    Себастьян Курц

    Чисельність європейської прикордонної служби Frontex слід достроково збільшити до 10 тисяч осіб, заявив Себастьян Курц

    Щоб зупинити нелегальну міграцію в Європу, сили європейської прикордонної служби Frontex необхідно задіяти безпосередньо в країнах Африки, вважає канцлер Австрії Себастьян Курц.

    «Новий політичний мандат повинен дозволити Frontex працювати в третіх країнах за згодою місцевої влади», - заявив Курц в інтерв'ю німецькому тижневику Welt am Sonntag, опублікованому в неділю, 27 травня.

    На думку Курца, такий захід дозволить «покласти край брудному бізнесу перевізників мігрантів і перешкоджати тому, щоб люди відправлялися на човнах в небезпечний шлях по Середземному морю».

    Канцлер Австрії - країни, яка головуватиме в Раді Євросоюзу з липня по грудень 2018 року, - зазначив, що в цілому підтримує пропозицію Єврокомісії збільшити чисельність Frontex до 10 тисячі чоловік, але не згоден з тим, що набір нового персоналу планується вести до кінця 2027 року.

    «Це занадто пізно, це повинно відбутися набагато швидше, якщо ми хочемо ефективно припиняти нелегальну міграцію», - підкреслив Курц.

    Нагадаємо, міністерство внутрішніх справ Франції має намір у стислі терміни евакуювати всі незаконні табори, де проживають мігранти, у столиці країни.

    Джерело: Deutsche Welle

    Австрія ЄС мігранти Африка Себастьян Курц
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