Австрійські ЗМІ: Курц їде до України



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Себастьян Курц

Зазначається, що австрійський канцлер зустрінеться з президентом Порошенком

Федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц відвідає Київ 4 вересня.

Про це повідомляє австрійське інтернет-видання VOL.at з посиланням на інформагентство APA.

Згідно з інформацією австрійських ЗМІ, Курц у Києві проведе зустріч із президентом України.

«Під час переговорів основну увагу буде приділено головуванню Австрії в ЄС, двостороннім відносинам між Австрією та Україною і внутрішній політичній ситуації в Україні з особливим натиском на східну частину країни», - передають ЗМІ з посиланням на Федеральну канцелярію.

Передбачається також коротка зустріч канцлера з мером Києва Віталієм Кличком.

Курц перед поїздкою заявив, що хоче «поглибити хороші двосторонні політичні, економічні та культурні відносини».

Крім того, 6 вересня в Україну вирушить група австрійських депутатів. Очолить її голова групи парламентської дружби Роберт Лугар (FPÖ).

Нагадаємо, раніше австрійський канцлер Себастіан Курц, намагаючись заспокоїти критиків через візит президента РФ Володимира Путіна на весілля голови МЗС Австрії Карін Кнайссль, заявив, що Австрія повністю поділяє єдину позицію Європейського союзу щодо Росії.

Джерело: Інтерфакс-Україна