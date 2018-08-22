Австрійський канцлер заспокоїв критиків танців Путіна на весіллі



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«Наша позиція у Європі не змінилася через весілля», - заявив Курц

Австрія повністю поділяє єдину позицію Європейського союзу щодо Росії.

Про це у середу, 22 серпня, заявив на прес-конференції австрійський канцлер Себастіан Курц, намагаючись заспокоїти критиків через візит президента РФ Володимира Путіна на весілля голови МЗС Австрії Карін Кнайссль.

«Наша позиція у Європі не змінилася через весілля. Наша зовнішня політика щодо Росії є чіткою», - сказав Курц, якого цитує Reuters.

Він також зазначив, що сподівається покращити відносини з Росією шляхом більш інтенсивного діалогу.

Як відомо, на минулих вихідних Карін Кнайссль станцювала з Путіним на своєму весіллі, викликавши хвилю критики у місцевих медіа, які звинуватили її у підриві політики ЄС щодо Росії.

Джерело: Європейська правда