Австрійських миротворців перевірять через розстріл військових на Голанах

Прокуратура перевірить, за яких обставин загинули сирійські солдати

Віденський прокурор почав розслідування відносно австрійських миротворців, яких підозрюють в тому, що вони в 2012 році під час чергування на Голанських висотах не попередили сирійських військових про засідку бойовиків. Про це повідомила представник відомства, пише австрійська газета Der Standard. В тому



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Прокуратура перевірить, за яких обставин загинули сирійські солдати

Віденський прокурор почав розслідування відносно австрійських миротворців, яких підозрюють в тому, що вони в 2012 році під час чергування на Голанських висотах не попередили сирійських військових про засідку бойовиків. Про це повідомила представник відомства, пише австрійська газета Der Standard.

В тому числі, прокуратура перевірить, за яких обставин загинули сирійські солдати. Як зазначає видання, у справі раніше проходив один невідомий, якого підозрюють в причетності до смерті через недогляд.

Der Standard цитує представника Міністерства оборони Австрії Міхаеля Бауера, який заявив, що подібні інциденти відбуваються «кожен день», а причетність австрійських миротворців потрібно ще довести. Він додав, що була створена спеціальна група, яка також розгляне даний інцидент. Бауер поклав відповідальність за цей інцидент на ООН, але додав, що в Австрії «повинні внести ясність у цю справу», тому що це стосується іміджу країни. Результати розслідування будуть представлені в кінці травня.

У понеділок, 30 квітня, газета Falter опублікувала відеозапис, згідно з якою спостерігачі з Австрії бачили, як озброєні бойовики з сирійської опозиції влаштували засідку, але миротворці не попередили сирійських військових. В результаті, солдати, які потрапили в неї — загинули.