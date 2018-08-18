Путін повеселився на весіллі австрійського міністра: фото



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Путін на весіллі Карін Кнайсль

Гостям та нареченій довелося чекати Путіна, бо той запізнився

53-річна міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль вийшла заміж за 65-річного бізнесмена Вольфганга Майлінгера. Весілля було б малопримітним, якби за тиждень до нього раптом не з'ясувалося, що на ньому буде присутній президент Росії Володимир Путін.

Кнайсль займає пост глави австрійського МЗС з зими. Вона не раз висловлювалася на користь діалогу між Європою і Росією.

Весілля пройшло в селі Гамільц на півдні Австрії. Серед гостей було багато членів австрійського уряду. На фото також потрапив глава ОПЕК Мохаммед Баркіндо і члени австрійських правих партій.

Путін привітав молодят і станцював з нареченою.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, урочистості змушені були почати трохи пізніше запланованого, оскільки Путін запізнився.

Разом з Путіним на весілля приїхав російський державний Кубанський козачий хор. Як напередодні з'ясувала BBC, квитки, проживання та страховка членів хору стоять 1,8 млн рублів. Ці послуги перераховані на порталі держзакупівель. Чи будуть музикантам виплачуватися гонорари, з сайту держзакупівель неясно.

Художній керівник хору Віктор Захарченко напередодні не підтверджував, що хор буде виступати на весіллі.

Влада Австрії в останні роки дотримувалися помірної порівняно з іншими країнами ЄС позиції з приводу дій Росії. Після приходу нового кабінету, в який входить і Кнайсль, з Відня стали частіше звучати пропозиції про налагодження відносин з Москвою.

Австрія - єдина велика країна ЄС, яка не стала висилати російських дипломатів після отруєння в Солсбері колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки. «У важкі часи необхідно підтримувати діалог», - сказала тоді Кнайсль.

У березні того ж року міністр заявила, що Австрія готова стати посередником між Москвою і Лондоном. Закликала Кнайсль і до співпраці з Росією на Близькому Сході.

Джерело: BBC