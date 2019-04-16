Австрійський журналіст Вершютц, якому СБУ скасувала заборону на в’їзд, прибув до Києва



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Журналіст Крістіан Вершютц провів інтерв’ю з головним політтехнологом Зеленського Дмитром Разумковим Фото: Facebook Christian Ferdinand Wehrschütz

Журналіст Крістіан Вершютц повідомив, що хоче зробити інтерв'ю зі спікером команди Порошенка

Шеф українського бюро австрійського телеканалу ORF Крістіан Вершютц, якому був заборонений в’їзд в Україну, прибув до Києва.

Про це повідомив сам Вершютц у соцмережі.

Зокрема, у Facebook він розмістив декілька фотографій, в тому числі зроблену під час інтерв’ю з головним політтехнологом кандидата у президенти Володимира Зеленського Дмитром Разумковим.

«Ми також хотіли зробити інтерв'ю зі спікером команди Порошенка, але поки що не отримали відповіді» , - написав Вершютц.

Нагадаємо, СБУ скасувала заборону на в’їзд в Україну шефу українського бюро австрійського телеканалу ORF Крістіану Вершютцу.

Вершютц опублікував лист СБУ, в якому зазначено, що заборону на в’їзд скасовано «у зв’язку з надходженням інформації про припинення існування обставин, на підставі яких особі було заборонено в’їзд».

Раніше СБУ заборонила Вершютцу в’їзд в Україну на один рік. В СБУ заявили, що підставою для такого рішення стала необхідність забезпечення безпеки журналіста та уникнення можливих провокацій - Вершютц раніше заявляв про загрози його життю в Україні.