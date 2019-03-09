СБУ пояснила, чому заборонила в’їзд австрійському журналісту



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СБУ нагадала, що раніше Вершютц заявляв про небезпеку його життю в Україні

СБУ підтверджує інформацію про заборону австрійському журналісту Крістіану Вершютцу в’їзду в Україну терміном на один рік. Про це йдеться в заяві відомства у Facebook.

«Підставою для такого рішення стала необхідність забезпечення безпеки журналіста. Нагадаємо, що Крістіан Вершютц наголошував у своєму інтерв’ю про існуючі погрози його життю в Україні», - сказано у ній.

Для уникнення можливих провокацій під час перебування австрійського журналіста в нашій країні, СБУ відповідно до законодавства прийняла рішення про заборону йому в’їзду, пояснило відомство.

Зазначимо, Відень різко розкритикував рішення української влади заборонити голові київського бюро австрійського телеканалу ORF Крістіну Вершютцу (Christian Wehrschutz) в'їзд до країни терміном на один рік. Австрійський канцлер Себастіан Курц підтримав позицію міністра закордонних справ країни Карін Кнайссль.