Автобус із гірниками Інгульської шахти потрапив у масштабну ДТП

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Фото: Facebook Михайла Волинця

В результаті аварії був перевернутий авторефрижератор

У вівторок, 29 травня, на Кіровоградщині автобус із гірниками потрапив у масштабну ДТП.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

«Автобус ДП «СхідГЗК» який перевозив гірників Інгульської шахти на робоче місце, врізався та перевернув авторефрижератор (з балонами кисню)», - написав Волинець.

За його словами, в результаті ДТП є травмовані. «Наразі їх доставляють у лікарню», - повідомив Волинець.

«Вдалося уникнути зайвих жертв, адже такий авторефрижератор може принести багато проблем, особливо в перевернутому стані», - підкреслив голова профспілки.

Нагадаємо, на Одещині водій мікроавтобусу, не зважаючи на увімкнені світлові та звукові сигнали, виїхав на регульований переїзд, де зіткнувся з пасажирським потягом. Загинула жінка, травмовані троє пасажирів мікроавтобусу, серед них і діти.