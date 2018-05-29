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    Автобус із гірниками Інгульської шахти потрапив у масштабну ДТП

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    Автобус із гірниками Інгульської шахти потрапив у масштабну ДТП
    Фото: Facebook Михайла Волинця

    В результаті аварії був перевернутий авторефрижератор

    У вівторок, 29 травня, на Кіровоградщині автобус із гірниками потрапив у масштабну ДТП.

    Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

    «Автобус ДП «СхідГЗК» який перевозив гірників Інгульської шахти на робоче місце, врізався та перевернув авторефрижератор (з балонами кисню)», - написав Волинець.

    За його словами, в результаті ДТП є травмовані. «Наразі їх доставляють у лікарню», - повідомив Волинець.

    «Вдалося уникнути зайвих жертв, адже такий авторефрижератор може принести багато проблем, особливо в перевернутому стані», - підкреслив голова профспілки.

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    Автобус із гірниками Інгульської шахти потрапив у масштабну ДТП
    Автобус із гірниками Інгульської шахти потрапив у масштабну ДТП
    Автобус із гірниками Інгульської шахти потрапив у масштабну ДТП
    Автобус із гірниками Інгульської шахти потрапив у масштабну ДТП
    Автобус із гірниками Інгульської шахти потрапив у масштабну ДТП
    Фото: Facebook Михайла Волинця

    Нагадаємо, на Одещині водій мікроавтобусу, не зважаючи на увімкнені світлові та звукові сигнали, виїхав на регульований переїзд, де зіткнувся з пасажирським потягом. Загинула жінка, травмовані троє пасажирів мікроавтобусу, серед них і діти.

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