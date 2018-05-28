Смертельна ДТП на залізниці на Одещині: попередньо, водій бусу був тверезим

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Фото: Відділ комунікації поліції Одеської області

Водій мікроавтобусу виїхав на переїзд, не зважаючи на увімкнені світлові та звукові сигнали

За фактом смертельного ДТП на залізничному переїзді на Одещині відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Одеської області.

Аварія сталася у понеділок, 28 травня, на Александровському переїзді у Кодимському районі.

«Правоохоронці встановили, що водій мікроавтобусу «Nissan», в салоні якого знаходились п’ятеро пасажирів, не зважаючи на увімкнені світлові та звукові сигнали, виїхав на регульований переїзд, де зіткнувся з пасажирським потягом», - заявили у поліції.

У результаті аварії 26-річна пасажирка загинула. Ще троє осіб, двоє з яких - діти віком 2 та 9 років, доставлені до лікарні.

Триває слідство. Правоохоронці встановлюють обставини трагедії.

За попередньою інформацією поліції, водій мікроавтобусу був без зовнішніх ознак алкогольного сп’яніння.

Нагадаємо, раніше на Львівщині сталося зіткнення карети швидкої допомоги та дизель-поїзда.