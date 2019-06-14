Автотехніку прикордонників перефарбували в «піксель» (фото)



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Пофарбовану в «піксель» техніку важче виявити

З 11 березня по 3 травня в органах Державної прикордонної служби України було проведено підготовку техніки, озброєння, спеціальних та технічних засобів, автомобільних парків до експлуатації у весняно-літніх умовах.

Як повідомляють у відомстві, одним із елементів вищезазначених заходів було нанесення захисного фарбування типу «піксель».

Таке маскування значно підвищує захисні можливості техніки та зменшує ризики виявлення позицій прикордонників під час виконання оперативно-бойових завдань.