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    Азербайджан почав постачати газ в Європу

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    TAP - це європейська ділянка Південного газового коридору, по якому щорічно буде транспортуватися 10 мільярдів кубометрів газу з Азербайджану на кілька ринків Європи - Азербайджан почав постачати газ в Європу
    TAP - це європейська ділянка Південного газового коридору, по якому щорічно буде транспортуватися 10 мільярдів кубометрів газу з Азербайджану на кілька ринків Європи

    Газотранспортна система протяжністю 878 км перетинає Грецію, Албанію, Адріатичне море і Італію

    Трансадріатичний трубопровід (TAP), побудований для транспортування газу з Азербайджану в країни Європейського Союзу, введено експлуатацію.

    Про це йдеться на сайті проєкту.

    Таким чином, газотранспортна система протяжністю 878 км перетинає Грецію, Албанію, Адріатичне море і Італію. Вона буде використовуватися для транспортування газу з родовища Шах Деніз II в Каспійському морі.

    TAP - це європейська ділянка Південного газового коридору, по якому щорічно буде транспортуватися 10 мільярдів кубометрів газу з Азербайджану на кілька ринків Європи. Пропускна спроможність газопроводу - 20 млрд кубометрів на рік.

    Трубопровід ТАР з'єднується з Трансанатолійський газопроводом (TANAP) на турецько-грецькому кордоні, перетинає Грецію і Албанію і Адріатичне море, а потім виходить на берег в південній Італії.

    TAP буде сприяти поставкам газу в країни Південно-Східної Європи. Загальна протяжність Південного газового коридору становить 3500 км, а вартість проєкту оцінюється в $40 млрд.

    Акціонерами Трансадріатичного газопроводу є британська ВР (20%), азербайджанська SOCAR (20%), італійська Snam (20%), бельгійська Fluxys (19%), іспанська Enagas (16%), швейцарська Swis Axpo (5%).

    До слова, раніше Україна поставила п’ятирічний рекорд із транспортування газу з Європи.

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    Теги: Путін рекорд море
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