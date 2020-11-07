Україна поставила п’ятирічний рекорд із транспортування газу з Європи

З початку 2020 року до підземних сховищ для зберігання в режимі «митний склад» було направлено 10,1 млрд куб. м імпортованих обсягів

Європа довіряє Україні свій газ на зберігання, кажуть у компанії «Оператор ГТС України»

За 10 місяців 2020 року до України з Європи було транспортовано рекордні 15,2 млрд куб. м газу, який замовили вітчизняні клієнти. Це на 14% (1,9 млрд куб. м) більше за аналогічний показник минулого року та на 23% перевищує середню позначку відповідних періодів у 2016-2019 роках.

Про це повідомив оператор ГТС України на своєму сайті.

У накопичувальному підсумку з початку року – це рекордний обсяг транспортування «блакитного» палива з ЄС до України. З нього лише третина йшла на споживання українським внутрішнім ринком.

Комерційний директор ОГТСУ Євген Тодоров пояснив: через завантажені підземні сховища газу та старт сезону відбору – у жовтні спостерігалося зменшення транспортування «блакитного» палива з країн ЄС до України та одночасне збільшення реекспорту з українських ПСГ в Європу, що є характерним для осінньо-зимового періоду.

«Це означає, що Європа довіряє Україні свій газ на зберігання, а політико-географічне положення нашої країни, гнучкість газотранспортної інфраструктури, привабливі тарифи та запровадження нових послуг short-haul (особлива послуга, що з 1 січня 2020 року дозволяє отримувати знижку на транспортування між визначеними міждержавними точками входу та виходу. Відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи ця послуга визначається як «потужності з обмеженнями») і «митний склад» – є зручними для співпраці для європейських замовників послуг транспортування газу. Україна вже стала частиною енергетичної безпеки сусідніх країн, і наше завдання – створити усі необхідні умови для розвитку ринку газу в Україні та розбудувати саме на нашій інфраструктурі східноєвропейський хаб», – пояснив Тодоров.

Всього за 10 місяців 2020 року імпорт (відсотки порівняно до аналогічного періоду торік) становив:

зі Словаччини – майже 9,9 млрд куб. м (+17%);

з Угорщини – майже 3,7 млрд куб. м (+8%);

з Польщі – майже 1,5 млрд куб. м (+16%).

Зокрема, віртуальним реверсом (back-haul), який вперше став доступний на початку цього року, імпортовано 46%, або 6,9 млрд куб. м: зі Словаччини – майже 3,1 млрд куб.м, з Угорщини – майже 2,8 млрд куб. м, з Польщі – майже 1,1 млрд куб. м.

З початку року до підземних сховищ для зберігання в режимі «митний склад» було направлено 10,1 млрд куб. м імпортованих обсягів. З них 60% (або 6,1 млрд куб. м) надійшли в режимі «shorthaul – митний склад» і 40% (4,0 млрд куб.м) в режимі «кордон – митний склад».

Всього за період січня-вересня транспортування газу з ЄС в Україну замовляли 72 трейдери, з них 45 українських компаній та 27 іноземних. А послугами short-haul та «митний склад» скористалися понад півсотні компаній – більша частина з яких є нерезидентами.

З листопада 2015 року блакитне паливо надходить В Україну за контрактами виключно з країн Європейського Союзу. Україна не має контракту на постачання газу з Російської Федерації.

Нагадаємо, Україна почала витрачати запаси газу на зиму.

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