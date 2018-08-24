Балух схуд на 35 кілограмів за час голодування - правозахисники



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Володимир Балух

Кримська «прокуратура» стверджує, що стан здоров'я українця задовільний

За інформацією родичів українця, до арешту Володимир Балух важив близько 95 кілограмів. Сьогодні він важить близько 60 кілограмів.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

При цьому кримська «прокуратура» стверджує, що стан здоров'я українця задовільний. В офіційній відповіді «прокуратура» повідомила захисту українця, що «життєво-важливі показники Балуха в нормі і спеціалізованої медичної допомоги він не потребує».

«Давати пояснення про причини голодування, в тому числі наглядаючому прокурору, обвинувачений відмовився», — зазначено у відповіді наглядового органу.

Також у документі зазначено, що «Залізничний районний суд Сімферополя» 13 серпня 2018 року припинив провадження за клопотанням про умовно-дострокове звільнення активіста, який вже більше 1 року і 8 місяців перебуває під вартою і більше 3-х місяців голодує (вкрай обмежено приймає їжу) на знак протесту. Адвокат Балуха Ольга Дінзе повідомила КПГ, що захист українця оскаржить це рішення.

Мати Володимира Балуха 9 серпня побувала на побаченні з сином в ІТТ п. Роздольне. Вона розповіла Кримській правозахисній групі, що за цей час українець сильно схуд і виглядає дуже погано.

«Одні кістки та шкіра на кістках. Виглядає як дідусь. Він ніколи не скаже, що у нього щось зі здоров'ям погано. Ніколи. Я знаю, що і хворів він, і поперек болів, і нога, і взагалі все було погано, а він мені говорив, що все добре. Коли ми з ним говорили, поряд стояв поліцейський, а він при ньому нічого такого не скаже», — зазначила Наталія Балух і додала, що її син практично не приймає їжу, тільки іноді кисіль з вівсянки і сухарі.

Володимир Балух на судовому засіданні 22 червня розповів про постійні обшуки в своїй камері і провокації з боку адміністрації слідчого ізолятора. Всі незаконні заходи почалися у березні 2018 року, після того, як Балух оголосив про голодування.

За інформацією Кримської правозахисної групи, В. Балуха за час утримання в СІЗО Сімферополя тричі хотіли посадити в штрафний ізолятор, але не змогли, так як карцер переповнений.