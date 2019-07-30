Балух у листі з російської неволі написав про своє безсилля проти путінського режиму



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У листі Балух пише, що зараз йому «насилу вдається» формулювати думки

За словами Балуха, його мучить почуття тривоги і безперервної туги за мамою і рідними

Український політв'язень, кримчанин Володимир Балух у листі, який він надіслав українській активістці в Латвії Тетяні Лазді, засудив кремлівський режим, що нав'язує йому російське громадянство.

Копію листа Балуха латвійська активістка передала Укрінформу.

У листі політв’язень пише, що зараз йому «насилу вдається» формулювати думки.

«Тоскне почуття тривоги і безперервної туги за мамою і рідними в даний період густо розбавлені злістю на безсилля, що з'їдає свідомість, оперативно й ефективно протистояти цинізму системи режиму, який вважає себе таким, що має право, відібравши у людини паспорт його рідної країни, пишномовно дарувати йому громадянство в своєму заповіднику оксюморона», - зазначив Балух.

Про свій стан здоров'я після виходу з тривалого голодування політв'язень не згадує.

Нагадаємо, адвокатка Балуха Ольга Дінзе заявила, що кримчанин, якого незаконно утримують в російській колонії, розраховує на звільнення у межах обміну за списками ув’язнених, якими нещодавно обмінялися омбудсмени України та Росії.

ФСБ Росії затримала Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники заявили, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію, прапора України, який був на подвір'ї його будинку.