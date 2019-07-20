Бранець Кремля Балух розраховує на обмін — адвокатка



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ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року

Балух стоїть у списках на обмін уже близько двох років, - Дінзе

Український політв’язень Володимир Балух, якого незаконно утримують в російській колонії, розраховує на звільнення у межах обміну за списками ув’язнених, якими нещодавно обмінялися омбудсменки України й Росії.

Про це заявила його адвокатка Ольга Дінзе, передає «Крим.Реалії».

«Він у курсі (про зустріч Денісової й Москалькової — ред) і дуже сподівається на обмін. Наскільки мені відомо, то Балух стоїть у списках на обмін уже близько двох років», — сказала Дінзе.

Вона зазначила, що у нових списках, якими обмінялися омбудсменки, Балух також є.

«Якби була технічна і політична воля, то його обміняли б уже давно. Чи буде політична воля до виборів до Верховної Ради в Україні — я не знаю. Також, як і те, чи ввійде він у число тих, хто підлягає обміну або якійсь іншій юридичній процедурі — я теж не знаю», — додала вона.

Нагадаємо, 16 липня у Москві омбудсменки Людмила Денісова та Тетяна Москалькова обмінялися списками українців і росіян, які перебувають у СІЗО і в'язницях двох країн. Днем раніше вони зустрілися в Києві, де обговорювали питання звільнення українських і російських громадян, які утримуються на території Росії й України.

Раніше Міністерство закордонних справ України повідомляло, що Росія незаконно утримує понад 70 українців. До цього числа не входять 24 українські моряки, захоплені Росією поблизу Керченської протоки у листопаді 2018 року, та українці, захоплені в полон на Донбасі.

Як повідомлялося, 18 липня стан Балуха погіршився: болять нирки, посилилися набряки.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію, прапора України, який був на подвір'ї його будинку.