  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Бандити напали на будинок депутата Черкаської міськради

    • Розсилка
    Павло Карась - Бандити напали на будинок депутата Черкаської міськради
    Павло Карась

    П'ятеро молодиків у масках побили Павла Карася та відібрали два автомобілі

    В ніч на середу, 29 серпня, невідомі вдерлися в будинок депутата Черкаської міськради Павла Карася.

    Про це на своїй сторінці в Facebook написав міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.

    «Вночі на депутата Черкаської міської ради, директора КП «Черкаситеплокомуненерго» Павла Карася стався збройний напад через його принципову позицію як у міській раді, так на своїй посаді щодо висвітлення інформації про розкрадання бюджетних коштів і тіньові схеми, які останні роки панували на стратегічному підприємстві», - повідомив мер міста.

    За його словами, п'ятеро молодиків у масках вдерлися до помешкання Карася, завдали йому тілесних ушкоджень та відібрали транспортні засоби.

    Крім того, як зауважив мер Черкас, невідомі застерегли Карася від «правильної» позиції.

    Як повідомляє місцеве видання «Прочерк» з посиланням на інформацію джерел, зловмисники заволоділи коштами на суму близько 200 тис. грн та двома автомобілями «Ніссан XTRAIL» і «Мітцубісі Лансер».

    У Секторі комунікації поліції Черкаської області заявили, що наразі проводяться заходи щодо встановлення осіб нападників та їх затримання.

    «На місце події було негайно скеровано слідчо-оперативну групу. По області було введено оперативний план «Перехват», - повідомили в поліції.

    Зазначається, що слідчим відділенням Черкаського відділення поліції відкрито ряд кримінальних проваджень за ознаками частини 4 статті 187 (Розбій), за частиною 3 статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) та частиною 1 статті 262 (Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем) Кримінального кодексу України.

    Читайте також
    кримінал депутати Черкаси чиновник напад Черкащина поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ