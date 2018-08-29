Бандити напали на будинок депутата Черкаської міськради



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Павло Карась

П'ятеро молодиків у масках побили Павла Карася та відібрали два автомобілі

В ніч на середу, 29 серпня, невідомі вдерлися в будинок депутата Черкаської міськради Павла Карася.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.

«Вночі на депутата Черкаської міської ради, директора КП «Черкаситеплокомуненерго» Павла Карася стався збройний напад через його принципову позицію як у міській раді, так на своїй посаді щодо висвітлення інформації про розкрадання бюджетних коштів і тіньові схеми, які останні роки панували на стратегічному підприємстві», - повідомив мер міста.

За його словами, п'ятеро молодиків у масках вдерлися до помешкання Карася, завдали йому тілесних ушкоджень та відібрали транспортні засоби.

Крім того, як зауважив мер Черкас, невідомі застерегли Карася від «правильної» позиції.

Як повідомляє місцеве видання «Прочерк» з посиланням на інформацію джерел, зловмисники заволоділи коштами на суму близько 200 тис. грн та двома автомобілями «Ніссан XTRAIL» і «Мітцубісі Лансер».

У Секторі комунікації поліції Черкаської області заявили, що наразі проводяться заходи щодо встановлення осіб нападників та їх затримання.

«На місце події було негайно скеровано слідчо-оперативну групу. По області було введено оперативний план «Перехват», - повідомили в поліції.

Зазначається, що слідчим відділенням Черкаського відділення поліції відкрито ряд кримінальних проваджень за ознаками частини 4 статті 187 (Розбій), за частиною 3 статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) та частиною 1 статті 262 (Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем) Кримінального кодексу України.