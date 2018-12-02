Банк сина Януковича розшукує своїх кредиторів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кредиторам пропонують надати реквізити для перерахування коштів

ПАТ «Укрбізнесбанк» (УББ) розшукує кредиторів банку, включених в сьому чергу Реєстру акцептованих вимог кредиторів.

Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

У Фонді вказали кредиторам «Укрбізнесбанк» на необхідності надання в банк інформації про відкриті рахунки в банківських установах для перерахування коштів, призначених для погашення заборгованості.

Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 02 березня 2017 року № 807 погоджено збільшення часткового задоволення вимог кредиторів сьомої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів ПАТ «Укрбізнесбанк» в розмірі 25% від загальної суми сьомої черги.

У зв’язку з цим, уповноваженою особою Фонду на ліквідацію ПАТ «Укрбізнесбанк» продовжується часткове задоволення вимог сьомої черги кредиторів. Вимоги задовольняються пропорційно до суми вимог, що належать кожному кредитору однієї черги.

Виплати здійснюються в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на рахунки кредиторів ПАТ «Укрбізнесбанк».

Нагадаємо, 26 грудня 2014 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію в Укрбізнесбанк, який пов'язують з Олександром Януковичем - старшим сином екс-президента України Віктора Януковича.

Головою правління фінустанови з 2003 по 2010 рік був екс-глава Нацбанку, перший віце-прем'єр-міністр в уряді Януковича- Азарова Сергій Арбузов.

У квітні 2015 року ФГВФО почав процедуру ліквідації Укрбізнесбанку. У березні 2016 Фонд гарантування на два роки продовжив ліквідацію УББ.