Батько Ассанжа просить екстрадувати сина в Австралію



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Джуліан Ассанж

Батько Ассанжа стурбований «зовнішнім виглядом і станом здоров'я сина

Батько засновника платформи WikiLeaks Джуліана Ассанжа Джон Шиптон закликав владу Австралії запросити екстрадицію його сина з Великої Британії.

Про це йдеться в його зверненні, опублікованому 14 квітня, передає DW.

Шиптон повідомив, що вже відбулися консультації між одним із сенаторів і високопоставленим співробітником МЗС Австралії з питання можливого повернення його сина на батьківщину.

«Департамент закордонних справ і прем'єр-міністр повинні все зважити і щось зробити. Можна знайти рішення, яке задовольнить усіх«, - йдеться в його зверненні.

Батько Ассанжа стурбований «зовнішнім виглядом і станом здоров'я сина під час його арешту в Лондоні«.

«Мені 74 роки, і я виглядаю краще за нього, а йому 47. Це такий шок«, - заявив Шиптон.

Він також зазначив, що протягом багатьох місяців його син «жив як в'язень у в'язниці суворого режиму«.

«Він навіть не міг піти в туалет. Там були камери, які спостерігали за кожним його рухом«, - додав він.