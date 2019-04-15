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    Батько Ассанжа просить екстрадувати сина в Австралію

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    <span>Джуліан Ассанж&nbsp;</span> - Батько Ассанжа просить екстрадувати сина в Австралію
    Джуліан Ассанж 

    Батько Ассанжа стурбований «зовнішнім виглядом і станом здоров'я сина

    Батько засновника платформи WikiLeaks Джуліана Ассанжа Джон Шиптон закликав владу Австралії запросити екстрадицію його сина з Великої Британії.

    Про це йдеться в його зверненні, опублікованому 14 квітня, передає  DW.

    Шиптон повідомив, що вже відбулися консультації між одним із сенаторів і високопоставленим співробітником МЗС Австралії з питання можливого повернення його сина на батьківщину.

    «Департамент закордонних справ і прем'єр-міністр повинні все зважити і щось зробити. Можна знайти рішення, яке задовольнить усіх«, - йдеться в його зверненні.

    Батько Ассанжа стурбований «зовнішнім виглядом і станом здоров'я сина під час його арешту в Лондоні«.

    «Мені 74 роки, і я виглядаю краще за нього, а йому 47. Це такий шок«, - заявив Шиптон.

    Він також зазначив, що протягом багатьох місяців його син «жив як в'язень у в'язниці суворого режиму«.

    «Він навіть не міг піти в туалет. Там були камери, які спостерігали за кожним його рухом«, - додав він.

    МЗС Австралія
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