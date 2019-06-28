Батько полоненого моряка відреагував на конфлікт Зеленського з Клімкіним



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Варіант визнання полоненими своєї провини, як того хоче Росія, є неприпустимим

Батько захопленого українського моряка Василя Сороки Віктор відреагував на конфлікт президента Володимира Зеленського і глави зовнішньополітичного відомства Павла Клімкіна у питанні звільнення моряків. На його думку, варіант визнання полоненими своєї провини, як того хоче Росія, є неприпустимим, пише InfoResist.

«Я б не хотів, щоб наша влада сьогодні розмовляла між собою на емоціях. Тому що це не веде до вирішення проблеми. Ми добре розуміємо, що наші хлопці стали заручниками геополітичної боротьби, але одночасно вже і не є дітьми - вони військовослужбовці, офіцери ЗСУ. І вони не попливли на риболовлю, не попливли на прогулянку, вони виконували завдання з метою збереження незалежності та територіальної цілісності України. Хотілося б, щоб про це пам'ятали ті, хто хоче вирішити питання. І дуже не хотілося б, щоб наші військовополонені були змушені визнати свою провину, що винні вони, а Росія - ні. Тому що від самого початку було заявлено, що вони військовополонені і жодних законів Росії не порушували. А ситуація складається так, що все перекручується в інший бік, їх поставлять перед вибором: визнайте свою провину, і ви будете вдома. Я навіть не можу сказати, що робити в цій ситуації», - зазначив він.

Разом із тим, Сорока вважає, що звільнити українських моряків без американського втручання буде неможливо. При цьому він не розраховує на підтримку Європи, зокрема, Німеччини та Франції.

«Німеччина і Франція виступили за повернення російської делегації до Ради Європи. Вони сьогодні встали на бік Росії. Я не знаю, яка причина, але сьогодні вони вирішують свої проблеми, їх геополітична ситуація зобов'язала дружити з РФ, а не з нами. А Україні просто показали місце, де вона повинна бути», - вважає Сорока.

Серед іншого, Віктор Сорока розповів про стан свого сина Василя.

«Там, де вони і були, в Лефортово, нікуди їх не перевозили. Знаю, що Василя возили на обстеження після операцій через поранення, прописали якісь примочки, адвокат сказав, що він уже може рукою взяти склянку і може стріляти. Я йому в листі написав: син, повертайся скоріше, тому що твоя допомога буде дуже потрібна, бо ти можеш знову стріляти. Вирішив потроллити ФСБшників, які читають ці листи », - розповів чоловік.

Напередодні Росія направила Україні ноту, в якій просить надати письмові гарантії участі України в продовженні кримінального переслідування українських моряків, відповідно до російського законодавства. МЗС України заявило у відповідь, що пропозиція РФ «загострює суперечку між Україною і Росією щодо імунітетів військових кораблів».

Президент України Володимир Зеленський висловив обурення з приводу дій Клімкіна, який, не порадившись з главою держави, відповів на ноту Росії щодо полонених моряків.