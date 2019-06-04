Байден з великим відривом лідирує серед кандидатів у президенти США



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Колишній віце-президент США Джо Байден

Джо Байден отримав 35% підтримки демократичного електорату

Екс-віце-президент США Джо Байден лідирує з відчутним відривом від інших кандидатів у президенти від Демократичної партії, обійшовши ближчого суперника-однопартійця, Берні Сандерса, понад удвічі.

Про це повідомляє в понеділок американське впливове видання The Hill із посиланням на соціологічне опитування, проведене разом з компанією HarrisX.

«Джо Байден обійшов сенатора Берні Сандерса на 19 пунктів в останньому опитуванні Hill-HarrisX, опублікованому в понеділок, зберігаючи відчутний відрив від решти», – зазначається в повідомленні.

Так, за даними опитування, Джо Байден отримав 35% підтримки демократичного електорату, за ним іде Берні Сандерс з результатом 19%. Далі в рейтингу розташовані Піт Бутіджич (8%), Елізабет Уоррен (5%), Камала Харріс (4%), Бето О’Рурк (4%), Корі Букер (3%). Ще близько 17% респондентів не визначилися з однозначною відповіддю.

З моменту старту виборчої кампанії Джо Байдена у квітні, його перевага над іншими кандидатами продовжує бути відносно стабільною. Жоден з однопартійців не спромігся посунути колишнього віце-президента хоча б на друге місце. Водночас, як зазначає видання, це може змінитися після першого туру дебатів, який наприкінці червня проведе Національний комітет Демократичної партії США.