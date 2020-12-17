Байдену може знадобитися нова угода для контролю ядерного потенціалу Ірану – Reuters

США знову планують приєднаються до угоди, «якщо Іран погодиться дотримуватися умов»

Іран показав, що не збирається покращувати відносини із Заходом. Для того, щоби відновити Іранську ядерну угоду новому президенту США Джо Байдену, найімовірніше, знадобиться перегляд старих домовленостей та досягнення нових умов, заявив керівник атомної служби ООН Рафаель Гроссі. Про це повідомляє Reuters.

Байден, який вступає на посаду 20 січня, сказав, що США знову планують приєднаються до угоди, «якщо Іран погодиться дотримуватися умов».

Після того, як американський президент Дональд Трамп покинув ядерну угоду й запровадив санкції, Іран відповів на це порушенням багатьох умов угоди. Тегеран заявляє, що може швидко повернутися до дотримання ядерних обмежень, якщо Вашингтон спочатку скасує санкції.

Історична угода щодо іранської ядерної програми від 2015 року передбачала зняття частини санкцій з Ірану в обмін на обмеження його можливостей зі збагачення та зберігання ядерних матеріалів. Проти виходу з угоди виступили провідні країни ЄС і Росія.

5 січня 2020 року Іран у відповідь на вбивство США генерала Кассема Сулеймані зняв всі обмеження на збагачення урану.

У своєму інтерв'ю Рафаель Гроссі, який очолює Міжнародне агентство з атомної енергії, заявив, що було занадто багато порушень, щоб угода так просто могла відновитися.

Запаси збагаченого урану в Ірані складають близько 2,4 тонн, що у 12 разів перевищує обмеження, встановлені угодою. Іран здійснює збагачення урану там, де це не дозволено в межах домовленостей.

Нагадаємо, 27 листопада в Ірані вбили науковця Мошена Фарізаде, який очолював секретну програму зі створення ядерної зброї. Машину «батька іранської бомби», як його називали дипломати, атакували на околицях Тегерану.