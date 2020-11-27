В Ірані вбили керівника програми з розробки ядерної зброї

27 листопада в Ірані вбили одного з провідних вчених-фізиків Мохсена Фахрізаде

27 листопада в Ірані вбили одного з провідних вчених-фізиків Мохсена Фахрізаде

В організації нападу звинувачують Ізраїль

У п1ятницю 27 листопада в Ірані вбили науковця Мошена Фарізаде, який очолював секретну програму зі створення ядерної зброї. Машину «батька іранської бомби», як його називали дипломати, атакували на околицях Тегерану.

Про це повідомляє BBC.

Поранений Фарізаде помер у лікарні від критичних поранень - спершу його підірвали на вибухівці, після чого розстріляли. Західні розвідники розглядали науковця як натхненника та керівника програми ядерного озброєння.

Фарізаде був офіцером «Корпусу вартових ісламської революції», а також викладав фізику в університеті Імама Гусейна в Тегерані. Раніше Рада безпеки ООН наклала на вченого санкції - зокрема арештували його рахунки. Міжнародне агентство з атомної енергії безрезультатно намагалось поговорити з ним щодо ядерних розробок Ірану.

Новини про загибель Фарізаде з’явилися невдовзі після свіжих заяв про збільшення виробництва збагаченого урану - головного компонента як для атомної енергетики, так і для зброї. Іран при цьому заявляє, що його ядерна програма має виключно мирні цілі.

У 2010-2012 роках в Ірані вбили чотирьох науковців-ядерників - керівництво країни звинуватило в цьому Ізраїль. Цього разу також звинуватили Ізраїль - за словами міністра закордонних справ, існують «серйозні ознаки ізраїльської участі» у вбивстві науковця.

Відомо, що у 2018 році прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, розповідаючи про ядерну програму Ірану, наголосив на значущості в ній фігури Мошена Фарізаде. Наразі ніхто не бере відповідальності за вбивство науковця-ядерника.

Відносини між країнами перебувають у напрузі з 1990-х років, відколи Іран почав розробку балістичних ракет, здатних досягти території Ізраїлю.