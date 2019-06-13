Окупанти висунули кримчанину Бекірову остаточні звинувачення



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Едем Бекіров

Бекіров не визнав провину і повністю підтвердив свої свідчення, раніше дані під час слідства

ФСБ Росії закінчила слідство у справі кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого звинувачують у незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки. Найближчим часом захист розпочне ознайомлення з матеріалами справи, після чого її передадуть до суду.

Про це повідомили адвокати Бекірова Олексій Ладін та Іслям Веліляєв, інформує проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

«12 червня в остаточному варіанті Бекірову висунули звинувачення. Воно залишилося без змін, єдине – чітко уточнили дату і час, коли саме, за версією слідства, він передав боєприпаси і вибухівку. Раніше звинувачення було розпливчасте, час і дата скоєння злочину невстановлені», – розповів Веліляєв.

У постанові про притягнення як обвинуваченого вказано, що старший слідчий-криміналіст слідчого відділу УФСБ Росії по Криму і Севастополю Іван Романець, «розглянувши матеріали справи, встановив, що Бекіров вчинив незаконне зберігання боєприпасів групою осіб за попередньою змовою».

За словами адвоката Ладіна, Бекіров не визнав провину і повністю підтвердив свої свідчення, раніше дані під час слідства, а також уточнив час і дати, з ким і де перебував.

«Після допиту захист клопотав, щоб слідство викликало і допитало тих людей, які перебували з Бекіровим у той час, коли він нібито передавав вибухівку і боєприпаси. Крім того, я клопотав про проведення психофізіологічного дослідження (перевірку на поліграфі) щодо Бекірова, а також міфічного свідка під псевдонімом Меметов у разі його згоди. Чекаємо на відповідь», – розповів Ладін.

Нагадаємо, російський суд у Криму ухвалив залишити Бекірова під вартою ще на два місяці – до 12 серпня.