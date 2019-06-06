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    Суд в окупованому Криму продовжив арешт Бекірову

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    Суд в окупованому Криму продовжив арешт Бекірову

    Бекіров залишиться під арештом до 12 серпня 2019 року

    Підконтрольний Кремлю Київський райсуд Сімферополя продовжив на два місяці термін утримання в слідчому ізоляторі кримськотатарського активіста Едема Бекірова, обвинуваченого в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки.

    Про це повідомляє Крим.Реалії.

    Бекіров залишиться під арештом до 12 серпня 2019 року.

    «Єдине законне рішення суду, яке стало би балансом між стороною обвинувачення і захистом, це відмова в задоволенні клопотання слідства про продовження арешту в СІЗО і обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Сьогоднішнє рішення загрожує життю мого підзахисного», – заявив адвокат Олексій Ладін.

    Слідчий ФСБ Іван Романець аргументував продовження запобіжного заходу Бекірову необхідністю «не менше трьох перевірок показань на місці», висунути Бекірову звинувачення в остаточній редакції і допитати його як обвинуваченого, а також повідомити Бекірову та його захисту про закінчення слідчих дій.

    «Сподіваємося, що слідство активно проводитиме ці слідчі дії. Може, через тиждень-два нам оголосять про закінчення слідчих заходів і ми почнемо ознайомлення з матеріалами справи. Чим швидше справа зайде до суду, тим раніше ми зможемо заявити клопотання про зміну запобіжного заходу», – додав адвокат Іслям Веліляєв.

    Слідчий Романець заявив, що «слідство не має» матеріалів, які свідчать про те, що Бекірова не можна утримувати в СІЗО за медичними показаннями, і не бачить підстав для скасування обраного запобіжного заходу.

    «Я втомився вже боротися з обвинуваченням. Скільки це може тривати? Сил немає. Я не живу в СІЗО; на прогулянку мене не водять – немає умов, у баню мене не водять. Я на унітазі, вибачте, купаюся – це нормальне людське утримання XXI століття?», – заявив Бекіров у суді.

    Під час засідання він тримав аркуш паперу з написом: «Спочатку молодь. Потім старих. Тепер жінок. Кого далі? Дітей?». Таким чином він висловив солідарність із кримськотатарською правозахисницею Лутфіє Зудієвою і координатором «Кримського дитинства» Муміне Салієвою, раніше затриманими і оштрафованим за дописи в соцмережах.

    Житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Він їхав до Криму для відвідин матері та родичів. Підконтрольний Кремлю суд звинуватив його у «зберіганні і передачі вибухових речовин та боєприпасів». Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.

    суд СІЗО адвокат
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