  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Бердянськ досі без води через аварію колектора

    • Розсилка
    <p>&laquo;Може, до вечора, сподіваємось, запустять воду&raquo;, - заявили у міськраді</p> - Бердянськ досі без води через аварію колектора

    «Може, до вечора, сподіваємось, запустять воду», - заявили у міськраді

    Школи та дитсадки, де немає води, не працюють

    У Бердянську, де через аварію на колекторі без води залишилося півміста, водопостачання досі не відновлено. Школи та дитсадки, де немає води, не працюють.

    Про це УНН повідомили у прес-службі міськради Бердянська.

    «Поки що без змін, водопостачання ще не відновлене, працюють. Може, до вечора, сподіваємось, запустять воду», - зазначили у прес-службі.

    Зараз на колекторі зробили тимчасову трубу для відкачки стоків, додали у міськраді.

    «Вчора привезли насоси з Києва, зараз триває відкачка, коли побачать, що вже більш-менш чисті стоки, то будуть відновляти водопостачання. Далі працюватимуть по ремонту колектора, а поки буде ця тимчасова схема», - розповіли у прес-службі.

    Раніше повідомлялося, що на реконструкцію каналізаційного колектора в Бердянську потрібно мінімум 8 мільйонів гривень.

    Читайте також
    ЖКГ вода Запорізька область водопостачання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ