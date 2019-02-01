Бердянськ досі без води через аварію колектора



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«Може, до вечора, сподіваємось, запустять воду», - заявили у міськраді

Школи та дитсадки, де немає води, не працюють

У Бердянську, де через аварію на колекторі без води залишилося півміста, водопостачання досі не відновлено. Школи та дитсадки, де немає води, не працюють.

Про це УНН повідомили у прес-службі міськради Бердянська.

«Поки що без змін, водопостачання ще не відновлене, працюють. Може, до вечора, сподіваємось, запустять воду», - зазначили у прес-службі.

Зараз на колекторі зробили тимчасову трубу для відкачки стоків, додали у міськраді.

«Вчора привезли насоси з Києва, зараз триває відкачка, коли побачать, що вже більш-менш чисті стоки, то будуть відновляти водопостачання. Далі працюватимуть по ремонту колектора, а поки буде ця тимчасова схема», - розповіли у прес-службі.

Раніше повідомлялося, що на реконструкцію каналізаційного колектора в Бердянську потрібно мінімум 8 мільйонів гривень.