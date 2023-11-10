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Без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 10 листопада

Діана Гасюк
glavcom.ua
Без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 10 листопада
фото: glavcom.ua

У північно-східних та більшості центральних областей вночі та вранці місцями очікується туман

В Україні 10 листопада буде мінлива хмарність, без опадів. У західних областях вночі температура опуститься нижче нуля, в решті регіонах – заморозки. Про це повідомив Укргідрометцентр.

У західних областях: температура вночі від +4 до -2 С; вдень – від +9 до +11 градусів. У північних областях температура вночі від +5 до +3 °С; вдень від +9 до +11 градусів. У центральних областях температура вночі від +3 до +1 °С; вдень від +11 до +13 °С. У східних областях температура вночі від +6 до +3 °С; вдень від +8 до +12 градусів. У південних областях температура вночі від +5 до +3 ° С; вдень від +13 до +15 градусів.

Вітер буде переважно південний, 5-10 м/с.

Зокрема у північно-східних та більшості центральних областей вночі та вранці місцями очікується туман. З огляду на це синоптики радять бути дуже уважними та обережними на дорозі.

Без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 10 листопада фото 1

У Києві буде без опадів. Температура вдень підніметься до +11, уночі похолодає до +4.

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