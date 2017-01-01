Безлер дав свідчення слідчим з Нідерландів щодо катастрофи MH17, - ЗМІ

У своїх свідченнях колишній ватажок горлівських бойовиків Ігор Безлер заперечував свою причетність до збитого над Донбасом Boeing рейсу MH17

Колишній лідер угруповання бойовиків у Горлівці Донецької області Ігор Безлер, зараз живе в аннексированном Росією Криму, поспілкувався зі слідчими з Нідерландів, які представляли міжнародну слідчу групу у справі про катастрофу на Донбасі пасажирського Boeing. Про це повідомляє «Сьогодні» з посиланням на листування Безлера в



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Ігор Безлер

У своїх свідченнях колишній ватажок горлівських бойовиків Ігор Безлер заперечував свою причетність до збитого над Донбасом Boeing рейсу MH17

Колишній лідер угруповання бойовиків у Горлівці Донецької області Ігор Безлер, зараз живе в аннексированном Росією Криму, поспілкувався зі слідчими з Нідерландів, які представляли міжнародну слідчу групу у справі про катастрофу на Донбасі пасажирського Boeing.

Про це повідомляє «Сьогодні» з посиланням на листування Безлера в соцмережах.

Справжність аккаунта, з якого велася переписка, підтвердили його співрозмовники.

У своїх свідченнях Ігор Безлер заявив про непричетність до катастрофи рейсу MH17. Він підкреслив, що тягач з установкою «Бук» не проїжджав через Горлівку, і назвав фейком опубліковану в мережі прослушку, де людина під його позивних (Біс) повідомляє про збитий літак.

При цьому Безлер визнав, що збивав українські військові літаки.

В якості доказу своєї невинності колишній командир бойовиків посилається на свідків, у тому числі з числа українських військовополонених, які перебували у Горлівці в липні 2014 року. Їх також опитала міжнародна слідча група, розповіли джерела видання.

Координатор групи розслідувачів Bellingcat Ерік Толер називав Безлера важливим свідком у справі про збитий Boeing.

Раніше в цьому році ССО прийняла рішення про те, що судовий процес над підозрюваними буде організовано в Нідерландах.

«ССД схиляється до того, щоб винні були покарані, і ця угода є прямим свідченням цього. У липні ми вирішили, що звинувачення будуть висуватися в Нідерландах з голландськими законами, але за активної підтримки і з боку світової спільноти. Зрештою це робиться в інтересах не тільки голландських жертв трагедії, але і всіх інших людей, загиблих в авіакатастрофі. Загибель 298 невинних людей не повинна залишитися безкарною», - заявив міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс (Bert Koenders).