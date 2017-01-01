Розслідування щодо МН17: Ключовий фігурант справи про збитий літак - російський генерал

Ткачова розшукують у справі про збитий над Донбасом «Боїнг»

У спільному розслідуванні The Insider і Bellingcat вдалося встановити особу ключового фігуранта, розшукуваного Спільною слідчою групою у справі про збитий над Донбасом малайзійський «Боїнг» MH17, — це генерал-полковник Микола Федорович Ткачов з позивним «Дельфін», головний інспектор Центрального військового округу



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Генерал Микола Ткачов і Володимир Путін

Ткачова розшукують у справі про збитий над Донбасом «Боїнг»

У спільному розслідуванні The Insider і Bellingcat вдалося встановити особу ключового фігуранта, розшукуваного Спільною слідчою групою у справі про збитий над Донбасом малайзійський «Боїнг» MH17, — це генерал-полковник Микола Федорович Ткачов з позивним «Дельфін», головний інспектор Центрального військового округу Росії.

Те, що голос розшукуваної слідством особи ідентичний до голосу генерала Ткачова, підтвердили дві незалежні експертизи. Сам Ткачов заперечує, що був в Україні, передає The Insider.

На записах, опублікованих для пошуку свідків, до «Дельфіна» звертаються як до Миколи Федоровича. Спільна слідча група (ССО) не уточнює, яку конкретно роль він відіграв у трагедії, але зараховує його до ключових фігурантів справи про збитий MH17.

Журналісти з'ясували за відкритими джерелами, що Ткачов - єдиний серед нині живих російських генералів з цим ім'ям та по батькові. Щоб порівняти голос Ткачова з голосом «Дельфіна», The Insider сказали генералу, що хочуть зробити інтерв'ю про Суворовське училище. Після проведення двох незалежних експертиз для порівняння голосів «Дельфіна» і Ткачова експерти дійшли висновку, що в обох випадках ймовірність збігу дуже висока.

«Висновки обох голосових експертиз вказують на те, що «Дельфін» і генерал Ткачов з дуже високим ступенем ймовірності - одна й та ж особа. Якщо ж врахувати ще низку факторів, які не бралися експертизою до уваги (ім'я Микола Федорович, високе військове звання, низка інших більш дрібних деталей — таких, як музика замість гудків на телефоні), то все це разом робить можливість помилки статистично абсолютно неможливою. Іншими словами, можна з повною впевненістю стверджувати, що «Дельфін» — це генерал-полковник Микола Федорович Ткачов», - наголошується у розслідуванні.

У розмові з The Insider генерал Ткачов заявив, що після повернення із Сирії він став головним інспектором Центрального військового округу, а в 2017 році став головою опікунської ради Єкатеринбурзького військового училища. При цьому він заявив, що після свого повернення у 2012 році «з Єкатеринбурга нікуди не виїжджав» і в Україні в 2014 році не був.

Як відомо, «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам-Куала-Лумпур, був збитий проросійськими бойовиками у небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року – загинули всі 298 осіб, які знаходилися на борту. Міжнародна команда з розслідування цієї авіакатастрофи дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною з ЗРК «Бук», доставленого з території Росії.

В іншій доповіді Bellingcat опублікував фото «Бука 332», зроблене в парку техніки 53-ї бригади в селищі Маршала Жукова під Курськом, ймовірно, навесні 2013 року. У РФ заявили що не варто довіряти розслідуванню Bellingcat.

Малайзія сподівається, що підозрюваних у катастрофі МН17 назвуть до кінця року. Україна уклала угоду про передачу Нідерландам юрисдикції на притягнення до відповідальності винних у збитті літака. Нідерланди також змінять своє законодавство, щоб винести вирок.

