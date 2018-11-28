Білецький пообіцяв «надерти вуха» Третьякову



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Білецький гостро відреагував на репліку про те, що Олександр Третьяков називає у розмовах серед власного оточення «Національний корпус» своєю політичною інвестицією

Лідер партії «Національний корпус» Андрій Білецький спростував інформацію про те, що партію фінансує Олександр Третьяков, народний депутат і соратник президента Петра Порошенка. Про це Білецький заявив в інтерв’ю «Главкому».

Він висловив здивування, що ім’я Третьякова уже тривалий час пов’язують із ним. «Знаєте, я взагалі не можу зрозуміти, звідки може взятися це прізвище. Третьяков – це хто? Любий друг Петра Олексійовича, раніше Віктора Андрійовича?» - каже лідер «Нацкорпусу».

Білецький гостро відреагував на репліку про те, що Третьяков називає у розмовах серед власного оточення «Національний корпус» своєю політичною інвестицією. «Якщо, як ви говорите, він каже про такі речі (про те, що «Національний корпус» і Андрій Білецький є його політичною інвестицією), я надеру йому вуха. Просто тому, що це цілковита брехня. Так прямо можете про це і написати», - сказав націоналіст.

Між тим він відмовився прокоментувати той факт, що у 2014 році в газеті «Ми кияни», яка розповсюджувалася у столиці, рекламувалися три прізвища: Білецький, Третьяков і його соратник, власник фармацевтичної компанії «Дарниця» Гліб Загорій.

Читайте інтерв’ю «Главкома» з лідером партії «Національний корпус» Андрієм Білецьким найближчим часом.



