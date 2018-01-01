Білий дім звинуватив Росію в організації кібератаки за допомогою вірусу NotPetya

У Білому домі зазначили, що кібератака стала черговим свідченням участі Росії в українському конфлікті.

Білий дім звинуватив Росію в створенні вірусу NotPetya, який атакував комп'ютери в Україні та ряді інших країн в червні 2017 року. Про це йдеться в заяві прес-секретаря Білого дому, опублікованій на офіційному сайті резиденції президента США. «У червні 2017 року російські військові почали найруйнівнішу і найдорожчу кібер-атаку в історії.



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У Білому домі зазначили, що кібератака стала черговим свідченням участі Росії в українському конфлікті.

Білий дім звинуватив Росію в створенні вірусу NotPetya, який атакував комп'ютери в Україні та ряді інших країн в червні 2017 року.

Про це йдеться в заяві прес-секретаря Білого дому, опублікованій на офіційному сайті резиденції президента США.

«У червні 2017 року російські військові почали найруйнівнішу і найдорожчу кібер-атаку в історії. Атака, яка дістала назву NotPetya, швидко поширилася по всьому світу, завдаючи збитків у мільярди доларів у Європі, Азії та Америці», – ідеться в заяві.

У Білому домі зазначили, що кібератака стала черговим свідченням участі Росії в українському конфлікті.

«Це було частиною тривалих зусиль Кремля щодо дестабілізації України і все більш явної демонстрації участі Росії у тривалому конфлікті. Це також була безрозсудна і невибіркова кібератака, яка матиме міжнародні наслідки», – підкреслила американська влада.