Білорусь обурена тим, що Польща виправдала злочини «Бурого»



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В МЗС Білорусі викликали польського посла

В міністерстві висловили занепокоєння «відвертим цинізмом окремих польських «дослідників»

Міністерство закордонних справ Білорусі очікує від Варшави офіційних коментарів щодо виправдання Інститутом національної пам'яті Польщі Ромуальда Райса, відомого на прізвисько «Бурий», який у 1946 році жорстоко розправився з кількома десятками білорусів. Про це заявив начальник управління інформації та цифрової дипломатії, прес-секретар білоруського МЗС Анатолій Глаз.

«Ми очікуємо від влади Польщі публічних офіційних коментарів щодо того, чи є така оцінка дій «Бурого» офіційною точкою зору і наскільки це співвідноситься з кроками з вибудовування діалогу, в тому числі історичного, які були зроблені сторонами останнім часом. Для дачі відповідних пояснень в МЗС викликаний посол Польщі», - зазначив дипломат, якого цитує прес-служба міністерства.

Він додав, що злочинець, який особисто віддавав накази і брав участь у вбивстві мирних жителів білоруських сіл на Підляшші, «не може бути обіленим ні в очах білорусів, ні в історичній пам'яті інших розсудливих людей».

«Польськими вченими зібрано достатньо доказів його злодіянь. На основі фактів, а не теоретичних міркувань, зроблені відповідні висновки слідства комісії Інституту національної пам'яті в 2005 році», - зауважили в білоруському МЗС.

Крім того, в міністерстві висловили занепокоєння «відвертим цинізмом окремих польських «дослідників», на висновки яких спирається заява ІНП (інституту національної пам'яті - ред.)».

«Зокрема, в його виправдання вони констатують, що «Бурий» мав можливість «спалити не п'ять, а набагато більше білоруських сіл в повіті Більськ-Підляський», - додали в МЗС Білорусі.

Раніше на сайті Інституту національної пам'яті Польщі було опубліковано заяву про перегляд оцінок діянь польового командира Ромуальда Райса («Бурого»). ІНП виправдав Ромуальда Райса, який був визнаний військовим злочинцем і страчений в 1949 році.

Джерело: УНН