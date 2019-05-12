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    Білоруські митники затримали росіянку, яка перевозила 100 кг екстазі

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    Екстазі було заховано в конструктивних особливостях автомобіля - Білоруські митники затримали росіянку, яка перевозила 100 кг екстазі
    Екстазі було заховано в конструктивних особливостях автомобіля
    Фото: customs.gov.by

    В салоні і багажнику авто виявлені спеціально виготовлені тайники

    Білоруські митники повідомили, що затримали 38-річну громадянку Росії, яка намагалася провезти у своєму автомобілі понад 100 кілограмів МДМА (екстазі).

    Як повідомили у прес-центрі Білоруської митниці, це найбільша партія психотропних речовин, виявлених на митному кордоні за останні 25 років.

    Зазначається, що росіянка прямувала до Росії з Польщі через пункт пропуску «Домачево» та намагалась провезти наркотичні речовини у «тайниках свого автомобіля».

    «В салоні і багажнику авто виявлені спеціально виготовлені тайники, що відкриваються за допомогою електромагнітного замка», - пояснили митники.

    З машини росіянки вилучили 100 полімерних упаковок вагою понад 100 кілограмів: в упаковках була кристалічна речовина бежевого кольору, за попередніми даними це екстазі.

    У митній службі зазначили, що росіянку затримали і помістили в слідчий ізолятор, проти неї порушили кримінальну справу. 

    Білорусь машини наркотики
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