Біля Африки після пожежі потонув український траулер, є загиблі



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Судно Іван Голубець затонуло

Незрозумілі маневри судна перед інцидентом, відсутність на ньому за місяць до подій розпізнавальних знаків та навіть номеру ІМО - зазначив Бабін

Українське рибальське судно Іван Голубець затонуло вчора вночі у океані, повідомляється на Facebook-сторінці колишнього представника президента України в Автономній Республіці Крим Бориса Бабіна.

«Згідно оновленої інформації про трагічну долю українського судна Іван Голубець — судно затонуло вчора вночі у океані, на глибині 35 метрів, та вже маємо двох підтверджених загиблих рибалок. Капітан судна — кримчанин Сергій Тимченко, був у рейсі з українськими документами», — вказано у повідомленні.

Бабін також зазначив, що: «на борту було як мінімум три кадети з фейкової підконтрольної окупантам освітньої установи — «Керченського державного морського технічного університету». Незрозумілі маневри судна перед інцидентом, відсутність на ньому за місяць до подій розпізнавальних знаків та навіть номеру ІМО, виключення АІС та дивні дії команди під час спроб рятування кораблю вже дозволяють фахівцям припустити, що у трюмах злощасного судна було щось цікаве, крім власне риби».

«Нагадаю, що Іван Голубець є у власності української державної компанії та оперувався «латвійським бізнесменом українського походження». Тобто, як завжди, маємо класичний вивід державного ресурсу наліво та його нещадну експлуатацію на знос (орфографія автора — ред.), замість приватизації», — додав він.

На завершення свого допису Борис Бабін написав, що: «експлуатацію у плідній співпраці українських чиновників як з підконтрольними росіянам кримськими «навчальними закладами», так й Російським морським регістром, РМРС (з літер цієї абревіатури легко скласти й ФСБ, й СВР, й ГРУ РФ) та вкрай вірогідно не лише з питань рибальства. І — другий день у Україні, крім регіональних та спеціалізованих видань. майже повна інформаційна тиша щодо ситуації, за підсумками якої у цивілізованих країнах вже мали б серію гучних відставок, арештів та обшуків у всіляких установах».