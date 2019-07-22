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    Українське судно біля берегів Мавританії продовжує горіти: загинув моряк

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    Українське судно біля берегів Мавританії продовжує горіти: загинув моряк

    Судно вигоріло практично повністю і продовжує горіти

    Під час пожежі на українському траулері Іван Голубець загинув моряк-моторист, траулер продовжує горіти біля берегів Мавританії.

    За словами членів екіпажу, також є постраждалі.

    У момент загоряння на борту судна перебувало 90 осіб — громадяни України і Росії.

    Повідомляється, що пожежа почалася в машинному відділенні та швидко перекинулася на палубу. Через сильне задимлення капітан віддав команду залишити судно. Людей евакуював інший траулер Маршал Крилов.

    «Оскільки у складі флоту Мавританії відсутні пожежні і рятувальні судна, було вирішено організувати рятувальну операцію за допомогою інших траулерів, які ведуть промисел в цьому районі … Судно Капітан Сухондяевський зуміло завести швартові кінці і взяти Голубець на буксир, проте в процесі буксирування полум’я перекинулося з машинного відділення і палуби на житлові приміщення і надбудову», — розповів очевидець події.

    За його словами, судно вигоріло практично повністю і продовжує горіти. Відновленню воно, швидше за все, не підлягає. На ньому є дизельне паливо і повний трюм рибної продукції.

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    Українське судно біля берегів Мавританії продовжує горіти: загинув моряк
    Українське судно біля берегів Мавританії продовжує горіти: загинув моряк
    Українське судно біля берегів Мавританії продовжує горіти: загинув моряк
    Українське судно біля берегів Мавританії продовжує горіти: загинув моряк
    Українське судно біля берегів Мавританії продовжує горіти: загинув моряк

    «Власник (або фрахтувальник — юридичний статус судна не надто зрозумілий) заявив, що всі збитки будуть покриті за рахунок екіпажу», — йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, 20 липня, на борту українського траулера Іван Голубець біля берегів Мавританії (Західна Африка) спалахнула пожежа.

    Траулер Іван Голубець — це одне з чотирьох українських океанічних суден, що належать державі. Зараз він ходить під грузинським прапором.

    Джерело: Думская

    пожежа корабель Африка
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