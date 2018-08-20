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    Біля Авдіївки від кулі снайпера загинув український боєць

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    Біля Авдіївки від кулі снайпера загинув український боєць

    Владиславу Бондаренку був 21 рік

    Біля Авдіївки на Донбасі куля ворожого снайпера забрала життя 21-річного українського захисника.

    Про це повідомляє ТСН.

    Командир кулеметного відділення Владислав Бондаренко з позивним «Прокурор» був на нічному чергуванні, почув постріли, вийшов з бліндажа перевірити, що відбувається. Хлопець лише подивився в тепловізор і саме в цю мить снайпер поцілив йому в голову.

    Шансів вижити у Владислава не було. Його побратим припускає, що бійця спеціально виманювали автоматною чергою.

    Владислав родом з-під Маріуполя, в армію він прийшов добровольцем два роки тому.

    «Він прийшов - йому ще не було 20 років. Писав рапорти, щоб залишитись, стояв у Красногорівці, пережив сильні танкові обстріли, проходи ДРГ. Справлявся усюди та з усім, ніколи на службу не скаржився», - розповів про побратима командир підрозділу.

    Нагадаємо, 18 серпня штаб Операції Об’єднаних сил повідомив, що внаслідок бойових дій двоє українських захисників загинули і двоє отримали поранення.

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