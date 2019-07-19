Біля берегів Канади розлилася нафта



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На місці витоку ведуться очисні роботи

На нафтовій платформі, розташованій поблизу канадського острова Ньюфаундленд, стався витік. Про це повідомили в компанії Hibernia Management and Development, якій належить платформа.

«Витік суміші води і нафти стався під час стандартної процедури видалення води з резервуара накопичення. За результатами повітряного спостереження, приблизний обсяг нафти, що витекла, оцінюється в 75 барелів, тобто, близько 12 тисяч літрів», - йдеться в заяві.

Відзначається, що витік стався 18 липня, після чого робота платформи була припинена. Персонал знаходиться в безпеці.

Очищати воду від нафтової плями вже почало спеціальне судно.

У компанії відзначили: «Інші дії з реагування включають механічне розпилення сорбентного розчину, установлення буя відстеження та проведення спостережних польотів».

Окрема команда також здійснює спостереження за природою в зоні забруднення. Повідомляється, що тварин поблизу виявлено не було.