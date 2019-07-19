Біля берегів Канади розлилася нафта
На місці витоку ведуться очисні роботи
На нафтовій платформі, розташованій поблизу канадського острова Ньюфаундленд, стався витік. Про це повідомили в компанії Hibernia Management and Development, якій належить платформа.
«Витік суміші води і нафти стався під час стандартної процедури видалення води з резервуара накопичення. За результатами повітряного спостереження, приблизний обсяг нафти, що витекла, оцінюється в 75 барелів, тобто, близько 12 тисяч літрів», - йдеться в заяві.
Відзначається, що витік стався 18 липня, після чого робота платформи була припинена. Персонал знаходиться в безпеці.
Очищати воду від нафтової плями вже почало спеціальне судно.
У компанії відзначили: «Інші дії з реагування включають механічне розпилення сорбентного розчину, установлення буя відстеження та проведення спостережних польотів».
Окрема команда також здійснює спостереження за природою в зоні забруднення. Повідомляється, що тварин поблизу виявлено не було.